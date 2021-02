“Liečba” COVID 19

Neexistuje. Existuje len podporná liečba, ktorá nelieči chorobu, iba podporuje nešpecifické imunitné mechanizmy.

Človeku je do zúfania, keď má počúvať o “overených” metódach liečby COVID 19. Asi nepreháňam keď poviem, že 99,99% vírusových nákaz u ľudí likviduje imunitný systém a nie liečba. Okrem vakcinácie a experimentálneho podávania séra od osôb, ktoré prekonali COVID 19 reálne nejestvuje exaktná medicínska metóda, ktorá by túto chorobu vyliečila.

Isoprinosin, ivermectin a hydroxychlorochin sú staré látky, ktoré nemajú štúdie, ktoré by oprávňovali lekárov, aby ich použili aj v iných situáciách, na aké sú pôvodne určené. Uznajte, taký isoprinosin je na trhu 30-40 rokov a nikdy sa nedostal do štandardných postupov na liečbu vírusových infekcií. Asi sú na to dôvody.

Politikom trhá žily, že si pacienti musia doplácať na lieky predpísané ich lekárom. Teraz sú pacienti ochotní vycestovať do Rakúska aby si mohli kúpiť predražený ivermectin. Naši lekári sú podrobení kritike, že pacientom nič neprepisujú.



Táto situácia ma prinútila, aby som sapozrel na odporúčania americkej Agentúry pre lieky a potraviny CDC (Center For Disease Control and and Prevention). Hore spomenuté lieky odporúča užívať iba v rámci klinických štúdií. Na Slovensku žiadna klinická štúdia s týmito liekmi neprebieha, preto by sa nemali používať v tejto indikácii.

Čo z toho vyplýva? Hystéria je psychická porucha a zvyčajne vzniká u osôb s určitou dispozíciu. Hystéria vyvolaná planými nádejami je však kriminálny čin z ktorého sú vinní tí, čo ho šíria. Ak premiér Matovič (alebo Donald Trump) spomínajú konkrétne liečivá, treba to odsúdiť ako neoprávnený zásah do verejného zdravia. Nemajú na to právo a ich táranie zvyšuje tlak na občanov, ktorí sú aj bez nich v stresujúcom prostredí živelnom takýmito nepodloženými rečami. Takže, v krajných situáciách dexametazon, azitromicín a najmä asistovaná alebo riadená pľúcne ventilácia. Kto užije horezmienené lieky nie je predmetom môjho výsmechu, pretože človek, ktorý je ohrozený na živote a dusí sa je oprávnený robiť čokoľvek, čomu verí. Nechajme to teda na chorých, ale nerobme z toho celonárodnú kauzu (odkazujem na dnešné informácie v médiách).