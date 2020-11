Ako by som to robil ja

Pandémia je dobrou témou na fantazírovanie v rozličných rovinách. Je to teroristický atak na civilizovaný svet organizovaný Čínou?

Alebo sa v prírode začínajú vlivom znečistenia planéty a ovzdušia zjavovať zmutované organizmy, ktoré nás postupne vyhubia.

Ja sa držím pri zemi a môj model je nasledovný:

1. Využime metódy moderného prieskumu verejnej mienky. Na prvé “ostré” kolo testovania metódou PCR vyberme občanov za asistencie agentúr, ktoré skúmajú verejnú mienku. Rozdiel bude iba v tom, že sa ich nebudeme pýtať na to, koho by volili, ale jednoducho ich otestujeme metódou PCR. Otestujme ich a určíme, v ktorých teritóriách Slovenska sa najviac vyskytuje COVID 19. Toto kolo by malo viesť k bodu 2.

2. Regióny s najvyšším výskytom sa pokúsme otestovať na 100% čo znamená, že budeme poznať skutočnú incidenciu postihnutia príslušnej populácie. Extrapoláciou vieme tieto údaje prepočítať na celú populáciu SR

3. ZAVEďme protiepidemické opatrenia cielene tam, kde sa javí ich úžitok najvyšší. Ak je premorenosť populácie celoplošná, hľadajme cestu, ako ju zastaviť. Tu, žiaľ nie je veľa možností, ale ani pravdepodobnosť takéhoto zistenia nie je veľká.

Ak napr. kit na vyšetrenie antigénu stojí 4 € a cena PCR je 25€, určite nás nebude tento postup stáť viac, ako celoplošné testovania, ktoré sa uskutočnili doteraz. Veď verejná mienka sa skúma na reprezentatívnej vzorke okolo 1100 občanov.

Nie som odborník na štatistiku, ale moja logika sa vzpiera voči akýmsi kĺzavým mediálnom a číslovke 750. Sedemsto päťdesiat čoho budeme hodnotiť? Veď nemáme stanovenú jednoznačnú metódu výberu osôb na testovanie. Neviem , či som natvrdnutý, ale veľa vecí sa mi nepozdáva a nabáda má k fatálnej myšlienke, že všetky sedemhodinové zasadania a diskusie odborníkov sa postavili do pozície, ktorá podupala základnú ľudskú logiku.