Ak Vám chýbajú lekári, dovoľte im testovať

Z nepochopiteľných dôvodov sa pandemici rozhodli, že testovať na COVID-19 môže iba štát. Jedinou výnimkou sú laboratóriá, schopné testovať metódou PCR (aj za peniaze).

Rovnaké testy, ako používa štát nepostačujú, ak ich použije súkromné zdravotnícke zariadenie, aj keď prevádzkuje certifikované laboratórium.

Prečo to píšem. Veľa občanov sa chce za akúkoľvek cenu vyhnúť radom pred štátnymi testovacími miestami. Len v mojom okruhu sú ich stovky a pri troche propagácie by ich boli aj tisíce. Nič od štátu nežiadame, iba to, aby akceptoval testovanie vykonané podobnými pracoviskami, ako je naše. Štátu chýbajú zdravotníci do testovacích tímov (včera to bolo okolo 8000 lekárov). Tí by iste s radosťou testovali v zdravotníckych zariadeniach a nie vo volebných miestnostiach. Štát by to celé nestálo ani euro: občania si test chcú sami zaplatiť a ostatné je na prevádzkovateľovi zdravotníckeho zariadenia. Nič nelegálne, aj keď by sme to robili proti vôli štátu. Problém je s platnosťou takéhoto testovania. Ak však platí predoperačné vyšetrenie urobené v našom zdravotníckom zariadení, lekári môžu indikovať vyšetrenia a liečbu závažných porúch zdravia, nechápem, prečo sa na testovaní nemôžeme zúčastniť.

Vlastne, možno to chápem, iba si to nechcem pripustiť. Na Slovensku je väčšina ambulantnej diagnostiky a liečby vykonávaná v súkromných zdravotníckych zariadeniach. To niekomu pije krv! A ešte by tí podnikatelia so zdravím mali niečo zarobiť na testovaní antigénovým testom na COVID-19, to sa im smrti rovná. Iba neviem, prečo to dovolia v prípade testov PCR.

Na Slovensku aj po 30 rokoch od pádu komunizmu pretrváva jeho duch. Od tejto vlády som očakával menej štátu a viac osobnej slobody a priestoru na vypĺňanie deravých miest, napr. aj v zdravotníctve. Ešte budú mať dosť príležitostí, aby sa zobudili a začali opravovať chyby tých, čo boli pred nimi. Takýmito opatreniami si však sympatie nezískajú.

Autor je konateľ polikliniky NOVAMED, spol. s r.o.